Handel in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen mittags zu

Der Euro STOXX 50 befindet sich am Mittwoch im Aufwind.

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,26 Prozent höher bei 4 701,69 Punkten. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 4,130 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 4 685,94 Zählern und damit 0,071 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (4 689,28 Punkte).

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 4 681,62 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 704,40 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche fiel der Euro STOXX 50 bereits um 0,394 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 4 480,02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.11.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 291,72 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.02.2023, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 238,76 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 4,19 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 746,46 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Punkten registriert.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit BASF (+ 1,68 Prozent auf 45,82 EUR), UniCredit (+ 1,17 Prozent auf 29,73 EUR), SAP SE (+ 0,84 Prozent auf 164,12 EUR), adidas (+ 0,61 Prozent auf 171,64 EUR) und Eni (+ 0,43 Prozent auf 14,57 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Volkswagen (VW) vz (-0,37 Prozent auf 118,18 EUR), Stellantis (-0,34 Prozent auf 22,43 EUR), Siemens (-0,32 Prozent auf 163,16 EUR), Infineon (-0,18 Prozent auf 32,51 EUR) und Deutsche Telekom (-0,05 Prozent auf 22,21 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Bayer-Aktie. 1 161 884 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 410,018 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten

Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,37 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at