Handel in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 am Nachmittag

Am Dienstag fällt der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX um 0,95 Prozent auf 4 514,83 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,013 Prozent fester bei 4 558,91 Punkten in den Handel, nach 4 558,34 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 512,12 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 570,01 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, bei 4 525,05 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 11.03.2024, einen Stand von 4 347,81 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.06.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 3 972,76 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 10,33 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 584,77 Punkten. Bei 4 010,21 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell BASF (+ 0,22 Prozent auf 46,25 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,13 Prozent auf 461,10 EUR), Roche (+ 0,13 Prozent auf 240,00 CHF), Hermès (Hermes International) (+ 0,02 Prozent auf 2 133,09 EUR) und Schneider Electric (0,00 Prozent auf 226,45 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil UniCredit (-3,53 Prozent auf 34,92 EUR), BNP Paribas (-3,48 Prozent auf 60,79 EUR), Glencore (-3,10 Prozent auf 4,61 GBP), Santander (-2,59 Prozent auf 4,59 EUR) und Rio Tinto (-2,54 Prozent auf 52,21 GBP).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die Santander-Aktie aufweisen. 21 551 657 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die Novo Nordisk-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 582,161 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Mit 9,88 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der BAT-Aktie zu erwarten.

