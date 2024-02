Handel in Europa: STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Zuschläge

Der STOXX 50 setzt seinen Aufwärtstrend auch am Morgen fort und verbucht erneut Gewinne.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,78 Prozent stärker bei 4 285,61 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0,553 Prozent fester bei 4 275,77 Punkten, nach 4 252,25 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 4 291,47 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 275,77 Punkten erreichte.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der STOXX 50 bereits um 0,608 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.01.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 073,76 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.11.2023, lag der STOXX 50 bei 3 956,13 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.02.2023, wurde der STOXX 50 mit 3 933,35 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 4,73 Prozent. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 291,47 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Punkten verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 4,28 Prozent auf 70,98 EUR), Zurich Insurance (+ 2,26 Prozent auf 457,20 CHF), SAP SE (+ 2,08 Prozent auf 165,66 EUR), BASF (+ 1,82 Prozent auf 47,25 EUR) und Siemens (+ 1,62 Prozent auf 172,16 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil Nestlé (-4,80 Prozent auf 94,36 CHF), AstraZeneca (-1,37 Prozent auf 99,64 GBP), Unilever (-1,16 Prozent auf 40,08 GBP), GSK (-0,37 Prozent auf 16,55 GBP) und National Grid (-0,29 Prozent auf 10,37 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die HSBC-Aktie aufweisen. 3 542 267 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 504,352 Mrd. Euro weist die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,20 erwartet. Im Index bietet die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,65 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at