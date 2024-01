Handel in Europa: STOXX 50 verbucht zum Start Abschläge

Das macht das Börsenbarometer in Europa am Mittwoch.

Der STOXX 50 fällt im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 1,16 Prozent auf 4 025,14 Punkte zurück. Zuvor ging der STOXX 50 0,588 Prozent leichter bei 4 048,54 Punkten in den Mittwochshandel, nach 4 072,50 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 4 048,54 Punkte, das Tagestief hingegen 4 021,69 Zähler.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn sank der STOXX 50 bereits um 1,75 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 070,63 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 17.10.2023, den Wert von 3 955,09 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.01.2023, wurde der STOXX 50 auf 3 912,41 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2024 büßte der Index bereits um 1,63 Prozent ein. Bei 4 124,90 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 021,69 Punkten verzeichnet.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,25 Prozent auf 387,60 EUR), Allianz (-0,08 Prozent auf 242,45 EUR), Reckitt Benckiser (-0,28 Prozent auf 56,42 GBP), Deutsche Telekom (-0,42 Prozent auf 22,69 EUR) und Nestlé (-0,58 Prozent auf 97,82 CHF). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen Glencore (-3,29 Prozent auf 4,25 GBP), Rio Tinto (-2,32 Prozent auf 53,38 GBP), Richemont (-1,85 Prozent auf 106,00 CHF), Diageo (-1,81 Prozent auf 27,47 GBP) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,75 Prozent auf 60,21 EUR).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Im STOXX 50 sticht die Glencore-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 495 913 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 433,958 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Titel auf

Unter den STOXX 50-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 5,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 10,62 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der HSBC-Aktie zu erwarten.

