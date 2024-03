Handel in Europa: STOXX 50 zum Handelsende freundlich

Am Montag beendete der STOXX 50 den Handel nahezu unverändert (plus 0,10 Prozent) bei 4 378,59 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,166 Prozent fester bei 4 381,57 Punkten, nach 4 374,30 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 383,65 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 368,85 Zählern.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, bei 4 264,52 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.12.2023, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 065,13 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, bei 3 740,64 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 7,00 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 420,04 Punkten. 4 010,21 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit BAT (+ 2,50 Prozent auf 23,99 GBP), Reckitt Benckiser (+ 1,98 Prozent auf 45,75 GBP), Airbus SE (ex EADS) (+ 0,95 Prozent auf 163,67 EUR), HSBC (+ 0,94 Prozent auf 6,03 GBP) und UniCredit (+ 0,82 Prozent auf 33,17 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen Richemont (-2,57 Prozent auf 142,05 CHF), LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (-2,18 Prozent auf 860,88 EUR), Diageo (-1,32 Prozent auf 28,69 GBP), Unilever (-1,03 Prozent auf 38,12 GBP) und Enel (-0,93 Prozent auf 6,07 EUR).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 15 104 604 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist im STOXX 50 mit 540,421 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte

In diesem Jahr hat die Santander-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Mit 10,27 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at