Handel in Europa: STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels stärker

Der STOXX 50 behält sein positives Vorzeichen auch am Dienstagmorgen.

Der STOXX 50 klettert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,11 Prozent auf 4 081,90 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0,156 Prozent tiefer bei 4 071,01 Punkten, nach 4 077,39 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 4 083,74 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 070,87 Punkten lag.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 3 867,43 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 12.09.2023, den Wert von 3 964,53 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.12.2022, wies der STOXX 50 3 760,53 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 10,75 Prozent aufwärts. Bei 4 089,95 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 3 658,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Rio Tinto (+ 1,53 Prozent auf 55,68 GBP), Glencore (+ 0,97 Prozent auf 4,44 GBP), Diageo (+ 0,93 Prozent auf 28,36 GBP), Richemont (+ 0,81 Prozent auf 118,40 CHF) und Siemens (+ 0,80 Prozent auf 165,62 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen Bayer (-0,52 Prozent auf 31,33 EUR), SAP SE (-0,52 Prozent auf 146,58 EUR), Novartis (-0,39 Prozent auf 85,25 CHF), Allianz (-0,10 Prozent auf 245,15 EUR) und Unilever (-0,09 Prozent auf 37,76 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die HSBC-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 1 212 198 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie macht im STOXX 50 mit 399,992 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 4,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die BAT-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,44 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at