Handel in Europa: STOXX 50 zum Start mit Abgaben

Um 09:12 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,24 Prozent tiefer bei 4 202,54 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,132 Prozent stärker bei 4 218,36 Punkten, nach 4 212,81 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 191,66 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 221,18 Zählern.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche sank der STOXX 50 bereits um 0,038 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, wies der STOXX 50 4 093,37 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 01.11.2023, wurde der STOXX 50 auf 3 841,37 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 01.02.2023, wies der STOXX 50 einen Wert von 3 837,06 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 2,70 Prozent aufwärts. Bei 4 236,11 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Punkten erreicht.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,36 Prozent auf 37,19 CHF), Diageo (+ 1,03 Prozent auf 28,90 GBP), Deutsche Telekom (+ 0,77 Prozent auf 22,92 EUR), RELX (+ 0,67 Prozent auf 32,84 GBP) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,56 Prozent auf 63,20 EUR). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen Roche (-3,28 Prozent auf 239,00 CHF), UBS (-1,58 Prozent auf 25,58 CHF), Enel (-1,48 Prozent auf 6,25 EUR), Bayer (-1,38 Prozent auf 28,50 EUR) und BASF (-1,12 Prozent auf 43,96 EUR).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Im STOXX 50 sticht die Glencore-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 1 006 716 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die Novo Nordisk-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 447,685 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Aktien

Die Bayer-Aktie hat mit 5,22 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die BAT-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,42 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at