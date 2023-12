Handel in Frankfurt: DAX im Aufwind

Kaum verändert zeigt sich der DAX am vierten Tag der Woche.

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,12 Prozent fester bei 16 785,61 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,686 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 1,09 Prozent auf 16 948,79 Punkte an der Kurstafel, nach 16 766,05 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 16 780,03 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 17 003,28 Einheiten.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der DAX bereits um 0,149 Prozent. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 14.11.2023, den Wert von 15 614,43 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.09.2023, lag der DAX noch bei 15 805,29 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.12.2022, verzeichnete der DAX einen Wert von 14 460,20 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 19,31 Prozent aufwärts. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 17 003,28 Punkten. Bei 13 976,44 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

DAX-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Zalando (+ 9,84 Prozent auf 22,32 EUR), Siemens Energy (+ 9,63 Prozent auf 11,27 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 7,79 Prozent auf 28,50 EUR), Sartorius vz (+ 5,83 Prozent auf 335,90 EUR) und Porsche Automobil vz (+ 4,43 Prozent auf 48,55 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Hannover Rück (-5,07 Prozent auf 217,30 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-4,48 Prozent auf 381,50 EUR), Deutsche Telekom (-3,95 Prozent auf 21,67 EUR), Commerzbank (-2,95 Prozent auf 10,54 EUR) und SAP SE (-2,89 Prozent auf 142,26 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 12 372 614 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 172,320 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im DAX präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,42 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

