Handel in Frankfurt: DAX verliert zum Ende des Mittwochshandels

Der DAX fiel im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,40 Prozent auf 16 903,76 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,714 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der DAX 0,001 Prozent fester bei 16 972,47 Punkten, nach 16 972,34 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag heute bei 16 884,87 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 16 991,84 Punkten erreichte.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 0,128 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, bei 16 751,64 Punkten. Der DAX wurde am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2023, mit 14 810,34 Punkten bewertet. Der DAX lag am letzten Handelstag im Januar, dem 31.01.2023, bei 15 128,27 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 0,801 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 16 999,58 Punkten. Bei 16 345,02 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 2,74 Prozent auf 119,84 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 2,36 Prozent auf 29,05 EUR), BMW (+ 1,87) Prozent auf 96,78 EUR), Porsche (+ 1,80 Prozent auf 79,12 EUR) und Sartorius vz (+ 1,67 Prozent auf 340,90 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Bayer (-3,92 Prozent auf 28,90 EUR), Zalando (-2,66 Prozent auf 18,68 EUR), Fresenius SE (-1,95 Prozent auf 26,12 EUR), adidas (-1,95 Prozent auf 176,12 EUR) und Heidelberg Materials (-1,81 Prozent auf 85,88 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 11 304 882 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 189,491 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

DAX-Fundamentalkennzahlen

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist mit 2,76 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,08 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

