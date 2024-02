Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich fester

Der LUS-DAX notierte im XETRA-Handel letztendlich um 0,39 Prozent fester bei 16 870,50 Punkten.

Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 16 913,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 16 779,50 Punkten.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, wies der LUS-DAX einen Wert von 16 764,50 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 01.11.2023, betrug der LUS-DAX-Kurs 14 981,00 Punkte. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 01.02.2023, einen Stand von 15 283,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 0,755 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 17 010,50 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Zählern markiert.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Siemens Healthineers (+ 4,44 Prozent auf 54,16 EUR), Deutsche Bank (+ 2,96 Prozent auf 12,39 EUR), Rheinmetall (+ 1,14 Prozent auf 328,50 EUR), SAP SE (+ 0,93 Prozent auf 162,30 EUR) und Symrise (+ 0,83 Prozent auf 96,74 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Covestro (-2,71 Prozent auf 47,75 EUR), Bayer (-2,16 Prozent auf 28,28 EUR), adidas (-2,08 Prozent auf 172,46 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,89 Prozent auf 28,50 EUR) und Zalando (-1,85 Prozent auf 18,34 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 27 539 598 Aktien gehandelt. Mit 189,983 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,80 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,00 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at