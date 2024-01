Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende fester

Letztendlich tendierte der LUS-DAX im XETRA-Handel 1,34 Prozent höher bei 16 910,00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 16 927,50 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 686,00 Zählern.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, bei 16 706,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.10.2023, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 14 905,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 24.01.2023, den Stand von 15 108,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,991 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 16 964,50 Punkte. Bei 16 345,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Siemens Energy (+ 9,26 Prozent auf 13,57 EUR), SAP SE (+ 7,63 Prozent auf 160,76 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 3,50 Prozent auf 27,52 EUR), Siemens (+ 3,37 Prozent auf 167,50 EUR) und Daimler Truck (+ 2,50 Prozent auf 32,35 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Beiersdorf (-1,63 Prozent auf 132,40 EUR), Merck (-1,31 Prozent auf 146,85 EUR), QIAGEN (-0,69 Prozent auf 40,52 EUR), adidas (-0,68 Prozent auf 166,14 EUR) und MTU Aero Engines (-0,32 Prozent auf 217,70 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Siemens Energy-Aktie aufweisen. 9 418 479 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 175,853 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,75 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,34 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at