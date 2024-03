Handel in Frankfurt: MDAX fällt zum Start des Freitagshandels zurück

Der MDAX fällt nach den Gewinnen vom Vortag heute in die Verlustzone.

Um 09:12 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0,23 Prozent leichter bei 26 107,56 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 250,289 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,020 Prozent auf 26 162,31 Punkte an der Kurstafel, nach 26 167,61 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 26 103,22 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26 207,00 Punkten erreichte.

MDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 0,161 Prozent. Vor einem Monat, am 08.02.2024, wurde der MDAX mit 25 785,98 Punkten berechnet. Der MDAX notierte noch vor drei Monaten, am 08.12.2023, bei 26 691,29 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.03.2023, lag der MDAX noch bei 28 811,74 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Minus von 2,72 Prozent zu Buche. Bei 27 272,39 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25 075,79 Punkten erreicht.

Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell K+S (+ 1,95 Prozent auf 13,56 EUR), ENCAVIS (+ 1,44 Prozent auf 14,05 EUR), Scout24 (+ 1,37 Prozent auf 68,26 EUR), RTL (+ 1,16 Prozent auf 33,28 EUR) und Nordex (+ 0,84 Prozent auf 12,08 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil GEA (-2,21 Prozent auf 36,30 EUR), Delivery Hero (-1,99 Prozent auf 23,15 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1,65 Prozent auf 124,95 EUR), AIXTRON SE (-1,60 Prozent auf 27,05 EUR) und Nemetschek SE (-1,00 Prozent auf 87,12 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 933 105 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Talanx-Aktie mit 17,379 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

Dieses KGV weisen die MDAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,75 zu Buche schlagen. Mit 10,85 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

