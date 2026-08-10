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Kursentwicklung im Fokus 10.08.2026 12:26:46

Handel in Frankfurt: Pluszeichen im MDAX

Handel in Frankfurt: Pluszeichen im MDAX

Der MDAX wagt sich am ersten Tag der Woche nicht aus der Reserve.

Am Montag verbucht der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 0,13 Prozent auf 32 448,08 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 356,925 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,245 Prozent auf 32 486,46 Punkte an der Kurstafel, nach 32 407,20 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 32 415,03 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 32 535,53 Punkten.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 10.07.2026, wurde der MDAX mit 31 919,45 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wurde der MDAX mit 31 181,06 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, den Stand von 31 493,41 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,74 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten markiert.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell DEUTZ (+ 4,46 Prozent auf 10,77 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,70 Prozent auf 151,40 EUR), Schaeffler (+ 2,94 Prozent auf 7,35 EUR), AUMOVIO (+ 2,00 Prozent auf 38,25 EUR) und AIXTRON SE (+ 1,77 Prozent auf 40,82 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,52 Prozent auf 81,10 EUR), Porsche Automobil (-2,13 Prozent auf 28,53 EUR), AUTO1 (-2,02 Prozent auf 21,34 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-1,93 Prozent auf 86,50 EUR) und Bechtle (-1,65 Prozent auf 36,98 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 1 184 938 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 39,601 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der MDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,28 zu Buche schlagen. Mit 8,36 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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AIXTRON SE 40,46 1,02% AIXTRON SE
AUMOVIO 38,30 2,41% AUMOVIO
AUTO1 21,14 -2,94% AUTO1
Bechtle AG 37,04 -0,80% Bechtle AG
DEUTZ AG 10,59 1,24% DEUTZ AG
Elmos Semiconductor 148,60 1,92% Elmos Semiconductor
freenet AG 23,50 -2,49% freenet AG
Lufthansa AG 8,31 -1,54% Lufthansa AG
Porsche Automobil Holding SE 28,56 -1,75% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 44,81 1,93% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Schaeffler AG 7,25 0,83% Schaeffler AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 78,05 -6,25% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
thyssenkrupp AG 12,40 -1,20% thyssenkrupp AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 87,20 -1,02% TKMS thyssenkrupp Marine Systems

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MDAX 32 328,76 -0,24%

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