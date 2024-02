Handel in Frankfurt: SDAX fällt zum Start zurück

Am Mittwoch geht es im SDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0,24 Prozent auf 13 850,48 Punkte nach unten. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 112,530 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,128 Prozent auf 13 901,90 Punkte an der Kurstafel, nach 13 884,12 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 13 901,90 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 13 850,48 Punkten verzeichnete.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der SDAX bereits um 0,715 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, bei 13 782,56 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.11.2023, wurde der SDAX auf 13 032,80 Punkte taxiert. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 28.02.2023, den Stand von 13 382,67 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 0,212 Prozent aufwärts. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 067,87 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Zählern markiert.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell AUTO1 (+ 2,44 Prozent auf 4,12 EUR), adesso SE (+ 2,10 Prozent auf 116,60 EUR), Dürr (+ 1,85 Prozent auf 20,94 EUR), thyssenkrupp nucera (+ 1,59 Prozent auf 15,34 EUR) und Kontron (+ 1,39 Prozent auf 21,94 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil SÜSS MicroTec SE (-5,45 Prozent auf 38,15 EUR), flatexDEGIRO (-4,38 Prozent auf 9,88 EUR), Hypoport SE (-1,57 Prozent auf 194,10 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (-1,53 Prozent auf 6,07 EUR) und pbb (-1,52 Prozent auf 3,75 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Die AUTO1-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 243 889 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 12,040 Mrd. Euro weist die TRATON-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die SDAX-Titel auf

Im SDAX weist die Südzucker-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. pbb lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,12 Prozent.

