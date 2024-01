Handel in Frankfurt: SDAX steigt nachmittags

Der SDAX gewinnt heute an Wert.

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,26 Prozent höher bei 13 797,06 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 113,691 Mrd. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,282 Prozent auf 13 799,92 Punkte an der Kurstafel, nach 13 761,10 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 13 820,04 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 13 755,29 Punkten.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, notierte der SDAX bei 13 960,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.10.2023, wies der SDAX einen Stand von 12 075,68 Punkten auf. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 30.01.2023, einen Wert von 13 102,27 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 sank der Index bereits um 0,175 Prozent. Das Jahreshoch des SDAX liegt derzeit bei 14 067,87 Punkten. Bei 13 230,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SDAX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit SCHOTT Pharma (+ 4,27 Prozent auf 34,20 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,02 Prozent auf 64,80 EUR), adesso SE (+ 2,68 Prozent auf 95,90 EUR), MorphoSys (+ 2,65 Prozent auf 40,27 EUR) und Mutares (+ 2,47 Prozent auf 37,35 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen ADTRAN (-6,18 Prozent auf 6,76 USD), PVA TePla (-2,93 Prozent auf 21,22 EUR), SGL Carbon SE (-2,91 Prozent auf 5,84 EUR), Befesa (-2,35 Prozent auf 31,58 EUR) und Dermapharm (-2,21 Prozent auf 38,10 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SDAX weist die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 504 909 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die TRATON-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 11,350 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Fokus

2024 verzeichnet die TRATON-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die Schaeffler-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,18 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at