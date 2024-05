Handel in Frankfurt: So steht der SDAX nachmittags

Am Donnerstag bewegt sich der SDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,11 Prozent höher bei 15 148,56 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 122,187 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,095 Prozent auf 15 146,10 Punkte an der Kurstafel, nach 15 131,79 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 15 205,99 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 15 146,10 Punkten lag.

SDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang ein Minus von 0,148 Prozent. Der SDAX notierte noch vor einem Monat, am 23.04.2024, bei 14 259,71 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 23.02.2024, einen Stand von 13 765,66 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.05.2023, wies der SDAX einen Wert von 13 596,43 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 9,60 Prozent zu Buche. 15 232,95 Punkte markierten den Höchststand des SDAX im laufenden Jahr. Bei 13 230,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell SÜSS MicroTec SE (+ 5,18 Prozent auf 58,90 EUR), Hypoport SE (+ 2,60 Prozent auf 323,00 EUR), Dermapharm (+ 2,56 Prozent auf 38,05 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,45 Prozent auf 83,60 EUR) und PNE (+ 2,34 Prozent auf 14,84 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen AUTO1 (-3,74 Prozent auf 6,50 EUR), INDUS (-3,62 Prozent auf 26,65 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (-3,08 Prozent auf 7,08 EUR), CompuGroup Medical SE (-3,01 Prozent auf 27,68 EUR) und Fielmann (-2,39 Prozent auf 45,00 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die flatexDEGIRO-Aktie aufweisen. 306 687 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die TRATON-Aktie hat im SDAX mit 16,200 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,03 erwartet. Die Schaeffler-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,46 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at