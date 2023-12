Handel in Frankfurt: TecDAX notiert schlussendlich im Plus

Das machte das Börsenbarometer in Frankfurt am Montag zum Handelsschluss.

Zum Handelsende ging es im TecDAX im XETRA-Handel um 0,47 Prozent aufwärts auf 3 266,27 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 489,060 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,034 Prozent schwächer bei 3 249,96 Punkten in den Handel, nach 3 251,07 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 3 270,87 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 245,71 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, lag der TecDAX bei 2 975,45 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.09.2023, notierte der TecDAX bei 3 096,99 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.12.2022, den Wert von 3 043,52 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 kletterte der Index bereits um 12,38 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 350,46 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 788,38 Punkten.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit MorphoSys (+ 34,65 Prozent auf 33,38 EUR), CompuGroup Medical SE (+ 3,10 Prozent auf 34,54 EUR), Sartorius vz (+ 2,91 Prozent auf 314,70 EUR), ADTRAN (+ 1,88 Prozent auf 6,23 USD) und Nordex (+ 1,82 Prozent auf 10,18 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil SMA Solar (-1,89 Prozent auf 59,80 EUR), Energiekontor (-1,72 Prozent auf 68,40 EUR), Kontron (-1,13 Prozent auf 21,08 EUR), JENOPTIK (-1,12 Prozent auf 26,46 EUR) und PNE (-0,94 Prozent auf 12,70 EUR) unter Druck.

Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 7 156 304 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 173,326 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Fokus

Die SMA Solar-Aktie verzeichnet mit 9,55 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die Telefonica Deutschland-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,57 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at