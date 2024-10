Handel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart fester

Am Dienstag steht der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,62 Prozent im Plus bei 3 434,34 Punkten. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 556,191 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,643 Prozent auf 3 435,29 Punkte an der Kurstafel, nach 3 413,34 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3 437,17 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 430,32 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, bei 3 400,57 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.07.2024, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 310,65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, wurde der TecDAX mit 3 019,78 Punkten berechnet.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 3,30 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX steht derzeit bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 125,18 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell Sartorius vz (+ 2,30 Prozent auf 258,00 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 1,89 Prozent auf 70,00 EUR), QIAGEN (+ 1,63 Prozent auf 41,13 EUR), SAP SE (+ 1,47 Prozent auf 207,40 EUR) und Nemetschek SE (+ 1,29 Prozent auf 94,20 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil Nordex (-0,93 Prozent auf 13,79 EUR), Kontron (-0,56 Prozent auf 15,97 EUR), Infineon (-0,49 Prozent auf 31,31 EUR), CompuGroup Medical SE (-0,28 Prozent auf 14,18 EUR) und Eckert Ziegler (-0,27 Prozent auf 44,72 EUR).

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 184 893 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 239,949 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die 1&1-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,87 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

