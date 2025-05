Handel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart in der Verlustzone

Der TecDAX fällt nach den Gewinnen vom Vortag heute in die Verlustzone.

Am Mittwoch bewegt sich der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,22 Prozent leichter bei 3 688,88 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 654,245 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 3 697,94 Zählern und damit 0,022 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (3 697,11 Punkte).

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 3 685,11 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 701,84 Punkten lag.

TecDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche fiel der TecDAX bereits um 1,57 Prozent zurück. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 07.04.2025, einen Stand von 3 212,80 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 07.02.2025, den Wert von 3 785,48 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.05.2024, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 359,21 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 7,34 Prozent. 3 905,01 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 010,36 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit HENSOLDT (+ 5,87 Prozent auf 73,90 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1,68 Prozent auf 60,70 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,78 Prozent auf 32,26 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 0,77 Prozent auf 34,02 EUR) und Siltronic (+ 0,71 Prozent auf 36,92 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen EVOTEC SE (-4,01 Prozent auf 7,00 EUR), Sartorius vz (-3,12 Prozent auf 226,50 EUR), TeamViewer (-1,97 Prozent auf 10,94 EUR), Kontron (-1,37 Prozent auf 23,00 EUR) und QIAGEN (-1,35 Prozent auf 37,30 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 499 401 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 311,887 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Fokus

2025 hat die Elmos Semiconductor-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,66 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

