Handel in London: FTSE 100 verbucht zum Handelsstart Verluste

Am Donnerstag notiert der FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE 0,03 Prozent leichter bei 7 770,03 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,372 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 7 772,17 Punkten, nach 7 772,17 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 7 761,09 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 777,38 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der FTSE 100 bereits um 1,44 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 14.02.2024, lag der FTSE 100 bei 7 568,40 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 14.12.2023, den Wert von 7 648,98 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.03.2023, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 7 637,11 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 0,628 Prozent nach oben. Bei 7 785,73 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. 7 404,08 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Fresnillo (+ 1,75 Prozent auf 4,70 GBP), Diageo (+ 1,13 Prozent auf 29,44 GBP), Flutter Entertainment (+ 0,97 Prozent auf 176,45 GBP), Burberry (+ 0,95 Prozent auf 12,72 GBP) und Centrica (+ 0,78 Prozent auf 1,29 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil NatWest Group (-4,21 Prozent auf 2,42 GBP), Anglo American (-3,20 Prozent auf 18,75 GBP), Segro (-1,63 Prozent auf 8,69 GBP), Whitbread (-1,58 Prozent auf 32,44 GBP) und Haleon (-1,36 Prozent auf 3,26 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 4 092 823 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 189,416 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder

Die International Consolidated Airlines-Aktie weist mit 4,33 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Phoenix Group lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,68 Prozent.

Redaktion finanzen.at