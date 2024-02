Handel in Paris: Anleger lassen CAC 40 steigen

Am Montag wagen sich die Börsianer in Paris aus der Reserve.

Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 15:42 Uhr um 0,40 Prozent stärker bei 7 678,18 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,402 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,348 Prozent auf 7 674,14 Punkte an der Kurstafel, nach 7 647,52 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7 663,38 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 692,82 Zählern.

CAC 40-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 12.01.2024, wies der CAC 40 einen Stand von 7 465,14 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, einen Stand von 7 045,04 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.02.2023, betrug der CAC 40-Kurs 7 129,73 Punkte.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 1,96 Prozent zu Buche. Bei 7 702,95 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 281,10 Zählern verzeichnet.

Die meistgehandelten Aktien im CAC 40

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 98 433 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 402,834 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte

2024 weist die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Die BNP Paribas-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,76 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

