FACC Aktie

10,50EUR 0,42EUR 4,17%
FACC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1147K / ISIN: AT00000FACC2

27.11.2025 10:02:00

FACC kaufen

Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die FACC-Aktie von 11,3 auf 15,0 Euro deutlich nach oben revidiert. Die Kaufempfehlung "Buy" für die Titel des Luftfahrtzulieferers wurde vom zuständigen Experten Christoph Schultes gleichzeitig bekräftigt.

Nach einigen Anpassungen bei den Bewertungen und Schätzungen, sowie einer optimistischeren Einschätzung des Barwerts fiel es der Erste Group leicht das Kursziel anzuheben, hieß es. Mit dem "Buy"-Votum für die Aktie fühlt sich der Analyst Schultes "sehr wohl".

Die Gewinnschätzungen wurden nach oben angepasst. Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste Group-Analysten nun 0,48 Euro für 2025, sowie 0,92 bzw. 1,34 Euro für die beiden Folgejahre. Für das Jahr 2025 wird keine Dividendenausschüttung erwartet. Die Dividendenschätzungen für die Folgejahre 2026 und 2027 lauten auf 0,20 und 0,30 Euro pro Anteilsschein.

Zum Vergleich: Am Donnerstagvormittag notierten die FACC-Titel an der Wiener Börse mit plus 1,79 Prozent bei 10,26 Euro.

Analysierendes Institut Erste Group

Analysierendes Institut Erste Group

ste/mik

ISIN AT00000FACC2 WEB http://www.facc.at

AFA0023 2025-11-27/10:02

Zusammenfassung: FACC AG kaufen
Unternehmen:
FACC AG 		Analyst:
Erste Group Bank 		Kursziel:
15,00 €
Rating jetzt:
kaufen 		Kurs*:
10,26 € 		Abst. Kursziel*:
46,20%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
9,81 € 		Abst. Kursziel aktuell:
52,91%
Analyst Name::
Christoph Schultes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

10:02 FACC kaufen Erste Group Bank
02.09.25 FACC kaufen Erste Group Bank
18.03.25 FACC kaufen Erste Group Bank
28.10.24 FACC kaufen Erste Group Bank
28.10.24 FACC kaufen Erste Group Bank
