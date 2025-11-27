FACC Aktie
|10,50EUR
|0,42EUR
|4,17%
WKN DE: A1147K / ISIN: AT00000FACC2
FACC kaufen
Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die FACC-Aktie von 11,3 auf 15,0 Euro deutlich nach oben revidiert. Die Kaufempfehlung "Buy" für die Titel des Luftfahrtzulieferers wurde vom zuständigen Experten Christoph Schultes gleichzeitig bekräftigt.
Nach einigen Anpassungen bei den Bewertungen und Schätzungen, sowie einer optimistischeren Einschätzung des Barwerts fiel es der Erste Group leicht das Kursziel anzuheben, hieß es. Mit dem "Buy"-Votum für die Aktie fühlt sich der Analyst Schultes "sehr wohl".
Die Gewinnschätzungen wurden nach oben angepasst. Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste Group-Analysten nun 0,48 Euro für 2025, sowie 0,92 bzw. 1,34 Euro für die beiden Folgejahre. Für das Jahr 2025 wird keine Dividendenausschüttung erwartet. Die Dividendenschätzungen für die Folgejahre 2026 und 2027 lauten auf 0,20 und 0,30 Euro pro Anteilsschein.
Zum Vergleich: Am Donnerstagvormittag notierten die FACC-Titel an der Wiener Börse mit plus 1,79 Prozent bei 10,26 Euro.
Analysierendes Institut Erste Group
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
ste/mik
ISIN AT00000FACC2 WEB http://www.facc.at
AFA0023 2025-11-27/10:02
|Zusammenfassung: FACC AG kaufen
|
Unternehmen:
FACC AG
|
Analyst:
Erste Group Bank
|
Kursziel:
15,00 €
|
Rating jetzt:
kaufen
|
Kurs*:
10,26 €
|
Abst. Kursziel*:
46,20%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
9,81 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
52,91%
|
Analyst Name::
Christoph Schultes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu FACC AGmehr Nachrichten
|
09:29
|Börse Wien in Rot: ATX Prime beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
26.11.25
|Aufschläge in Wien: So bewegt sich der ATX Prime aktuell (finanzen.at)
|
25.11.25
|Dienstagshandel in Wien: ATX Prime zum Handelsende freundlich (finanzen.at)
|
25.11.25
|ATX Prime aktuell: Anleger lassen ATX Prime steigen (finanzen.at)
|
25.11.25
|ATX Prime aktuell: ATX Prime zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
24.11.25
|Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime am Montagnachmittag fester (finanzen.at)
|
21.11.25
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime verbucht Abschläge (finanzen.at)
|
20.11.25
|Handel in Wien: ATX Prime schlussendlich im Aufwind (finanzen.at)
Analysen zu FACC AGmehr Analysen
|10:02
|FACC kaufen
|Erste Group Bank
|02.09.25
|FACC kaufen
|Erste Group Bank
|18.03.25
|FACC kaufen
|Erste Group Bank
|28.10.24
|FACC kaufen
|Erste Group Bank
|28.10.24
|FACC kaufen
|Erste Group Bank
|10:02
|FACC kaufen
|Erste Group Bank
|02.09.25
|FACC kaufen
|Erste Group Bank
|18.03.25
|FACC kaufen
|Erste Group Bank
|28.10.24
|FACC kaufen
|Erste Group Bank
|28.10.24
|FACC kaufen
|Erste Group Bank
|10:02
|FACC kaufen
|Erste Group Bank
|02.09.25
|FACC kaufen
|Erste Group Bank
|18.03.25
|FACC kaufen
|Erste Group Bank
|28.10.24
|FACC kaufen
|Erste Group Bank
|28.10.24
|FACC kaufen
|Erste Group Bank
|25.08.23
|FACC Reduce
|Baader Bank
|10.11.22
|FACC Reduce
|Baader Bank
|24.10.22
|FACC verkaufen
|Baader Bank
|17.08.22
|FACC Reduce
|Baader Bank
|03.11.21
|FACC Reduce
|Baader Bank
|18.08.22
|FACC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.04.22
|FACC neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.22
|FACC neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.21
|FACC neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.21
|FACC neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|FACC AG
|10,46
|3,77%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:44
|Santander Buy
|UBS AG
|10:37
|Prosus Buy
|UBS AG
|10:30
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|10:02
|FACC kaufen
|Erste Group Bank
|09:54
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|09:44
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|09:30
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|09:29
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:26
|SAP Buy
|UBS AG
|08:49
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|08:42
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|08:37
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|08:37
|Kering Neutral
|UBS AG
|08:36
|Richemont Buy
|UBS AG
|08:36
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|08:36
|Hermès Neutral
|UBS AG
|08:32
|Ferrari Buy
|UBS AG
|08:24
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|07:58
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|07:57
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|07:48
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|07:32
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|07:32
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:22
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:19
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:39
|LEG Immobilien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:38
|Aroundtown Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:35
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:28
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:06
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Santander Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Aroundtown Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|ams-OSRAM Buy
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|26.11.25
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.11.25
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.11.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|26.11.25
|easyJet Buy
|UBS AG
|26.11.25
|Inditex Buy
|UBS AG
|26.11.25
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Salzgitter Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Pfizer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.11.25
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.11.25
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.11.25
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|26.11.25
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research