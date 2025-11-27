Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die FACC-Aktie von 11,3 auf 15,0 Euro deutlich nach oben revidiert. Die Kaufempfehlung "Buy" für die Titel des Luftfahrtzulieferers wurde vom zuständigen Experten Christoph Schultes gleichzeitig bekräftigt.

Nach einigen Anpassungen bei den Bewertungen und Schätzungen, sowie einer optimistischeren Einschätzung des Barwerts fiel es der Erste Group leicht das Kursziel anzuheben, hieß es. Mit dem "Buy"-Votum für die Aktie fühlt sich der Analyst Schultes "sehr wohl".

Die Gewinnschätzungen wurden nach oben angepasst. Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste Group-Analysten nun 0,48 Euro für 2025, sowie 0,92 bzw. 1,34 Euro für die beiden Folgejahre. Für das Jahr 2025 wird keine Dividendenausschüttung erwartet. Die Dividendenschätzungen für die Folgejahre 2026 und 2027 lauten auf 0,20 und 0,30 Euro pro Anteilsschein.

Zum Vergleich: Am Donnerstagvormittag notierten die FACC-Titel an der Wiener Börse mit plus 1,79 Prozent bei 10,26 Euro.

Analysierendes Institut Erste Group

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ste/mik

ISIN AT00000FACC2 WEB http://www.facc.at

AFA0023 2025-11-27/10:02