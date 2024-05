Handel in Wien: ATX steigt am Nachmittag

Am Dienstag steigt der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse um 0,59 Prozent auf 3 708,54 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 118,479 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,053 Prozent leichter bei 3 684,65 Punkten, nach 3 686,61 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 682,55 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 713,50 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 554,82 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.02.2024, stand der ATX noch bei 3 366,27 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, einen Wert von 3 176,93 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 8,69 Prozent nach oben. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 713,50 Punkten. Bei 3 305,62 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

ATX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 4,82 Prozent auf 20,64 EUR), Verbund (+ 4,35 Prozent auf 74,40 EUR), voestalpine (+ 1,49 Prozent auf 25,82 EUR), Lenzing (+ 1,11 Prozent auf 36,40 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,90 Prozent auf 44,60 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil Telekom Austria (-1,06 Prozent auf 8,41 EUR), Raiffeisen (-0,96 Prozent auf 17,53 EUR), CA Immobilien (-0,93 Prozent auf 29,70 EUR), DO (-0,92 Prozent auf 150,20 EUR) und Österreichische Post (-0,46 Prozent auf 32,20 EUR).

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die IMMOFINANZ-Aktie. 257 608 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 24,719 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Blick

Die Raiffeisen-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Die OMV-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,94 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

