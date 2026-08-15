Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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15.08.2026 08:27:45
Harvard fund discloses US$2.2 billion stake in Musk’s SpaceX
[NEW YORK] Harvard Management disclosed a US$2.2 billion stake in SpaceX, showing how the university’s endowment has profited from an early bet...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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