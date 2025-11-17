Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|Barclays-Empfehlung
|
17.11.2025 11:18:00
Heidelberg Materials-Aktie gewinnt - nahe Rekordhoch
Mit einem Plus von 1,8 Prozent auf 213 Euro näherten sich die Heidelberg Materials-Aktien ihrer erst am Donnerstag aufgestellten Bestmarke von 217,40 Euro.
Barclays-Branchenexperte Tom Zhang sieht mittlerweile noch reichlich Luft nach oben: Er hob das Kursziel von 194 auf 261 Euro an und stufte die Aktien daher von "Equal Weight" auf "Overweight" nach oben.
Die nächste Phase im europäischen Emissionsrechtehandel (ETS) könnte einen grundlegenden Wandel der Profitabilität für Zementkonzerne einläuten, schrieb der Analyst in einer Branchenstudie. Er ist langfristig sehr optimistisch für die großen Player. Mit seinen operativen Ergebnisschätzungen bis 2030 liegt er um bis zu 28 Prozent über dem Konsens.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
