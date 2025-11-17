Heidelberg Materials Aktie

Heidelberg Materials für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Barclays-Empfehlung 17.11.2025 11:18:00

Heidelberg Materials-Aktie gewinnt - nahe Rekordhoch

Heidelberg Materials-Aktie gewinnt - nahe Rekordhoch

Nach der Konsolidierung am Ende vergangener Wochen haben die Aktien von Heidelberg Materials am Montag nach einer Empfehlung durch Barclays Kurs auf ihr Rekordhoch genommen.

Mit einem Plus von 1,8 Prozent auf 213 Euro näherten sich die Heidelberg Materials-Aktien ihrer erst am Donnerstag aufgestellten Bestmarke von 217,40 Euro.

Barclays-Branchenexperte Tom Zhang sieht mittlerweile noch reichlich Luft nach oben: Er hob das Kursziel von 194 auf 261 Euro an und stufte die Aktien daher von "Equal Weight" auf "Overweight" nach oben.

Die nächste Phase im europäischen Emissionsrechtehandel (ETS) könnte einen grundlegenden Wandel der Profitabilität für Zementkonzerne einläuten, schrieb der Analyst in einer Branchenstudie. Er ist langfristig sehr optimistisch für die großen Player. Mit seinen operativen Ergebnisschätzungen bis 2030 liegt er um bis zu 28 Prozent über dem Konsens.

/mis/ag/zb

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Heidelberg Materials-Aktie versucht erneut Durchbruch im Chart

Bildquelle: Strahlengang / Shutterstock.com

Nachrichten zu Heidelberg Materialsmehr Nachrichten