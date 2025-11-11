Heidelberg Materials Aktie

Heidelberg Materials für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Kursziele erhöht 11.11.2025 11:27:39

Heidelberg Materials-Aktie versucht erneut Durchbruch im Chart

Heidelberg Materials-Aktie versucht erneut Durchbruch im Chart

Aktien von Heidelberg Materials haben am Dienstag einen weiteren Ausbruchsversuch im Kurschart unternommen.

Die Papiere des Baustoffkonzerns Heidelberg Materials kletterten um rund 4 Prozent auf gut 209 Euro. Damit schafften sie es über den Konsolidierungstrend seit dem Rekord bei gut 212 Euro von Mitte August.

In der Vorwoche hatten sie dies schonmal versucht, waren aber nach der Quartalsbilanz zunächst ausgebremst worden. Einen Grund für Gewinnmitnahmen nach über 70 Prozent Jahresplus sahen Experten da im besseren Abschneiden des Konkurrenten Holcim in den Schwellenländern.

In den seither veröffentlichten Resümees der Zahlen wurden die Kursziele allerdings mehrheitlich etwas erhöht. Die Speerspitze bildet Jefferies mit 245,20 Euro. Dies bedeutet weitere 17 Prozent Kurspotenzial zum aktuellen XETRA-Niveau.

/ag/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Heidelberg Materials-Aktie dennoch in Rot: Umsatz und operativer Gewinn gestiegen

Bildquelle: Strahlengang / Shutterstock.com

Nachrichten zu Heidelberg Materialsmehr Nachrichten