Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|
17.11.2025 07:56:53
EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information
|
EQS Post-admission Duties announcement: Heidelberg Materials AG
/ Share buy-back programme
In the period from November 10, 2025 up to and including November 14, 2025, a total of 0 shares were repurchased as part of the ongoing share buy-back programme of Heidelberg Materials AG.
The following numbers of shares were repurchased in each case:
17.11.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Heidelberg Materials AG
|Berliner Straße 6
|69120 Heidelberg
|Germany
|Internet:
|www.heidelbergmaterials.com
|End of News
|EQS News Service
|
2230542 17.11.2025 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Heidelberg Materialsmehr Nachrichten
|
07:56
|EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
07:56
|EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
14.11.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies lässt Heidelberg Materials auf 'Buy' - Ziel 245,20 Euro (dpa-AFX)
|
14.11.25