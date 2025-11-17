Heidelberg Materials Aktie

WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

17.11.2025 07:56:53

EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Heidelberg Materials AG / Share buy-back programme
Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information

17.11.2025 / 07:56 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

In the period from November 10, 2025 up to and including November 14, 2025, a total of 0 shares were repurchased as part of the ongoing share buy-back programme of Heidelberg Materials AG.

 

The following numbers of shares were repurchased in each case:   

Date Total number of
shares purchased		 Daily weighted average
purchase price (€)		 Purchased
volume (€)		 Venue
10/11/2025 - - - -
11/11/2025 - - - -
12/11/2025 - - - -
13/11/2025 - - - -
14/11/2025 - - - -
Total - - -  

 


17.11.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Heidelberg Materials AG
Berliner Straße 6
69120 Heidelberg
Germany
Internet: www.heidelbergmaterials.com

 
End of News EQS News Service

2230542  17.11.2025 CET/CEST

