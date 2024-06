Heidelberg Materials-Aktie mit Plus: Metzler empfiehlt Heidelberg Materials zum Kauf

Das vorherige Votum für Heidelberg Materials lautete "Hold". Der Baustoffkonzern sei glänzend positioniert in einer spannenden Branche, schrieb Thomas Schulte-Vorwick in seiner am Mittwoch vorliegenden Auftaktstudie. Historisch gesehen sei der aktuelle Bewertungsabschlag gegenüber der Konkurrenz viel zu hoch.

Für die Aktie von Heidelberg Materials geht es im XETRA-Handel zeitweise 4,17 Prozent auf 98,90 Euro nach oben.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)