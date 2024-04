Henkel-Aktie in Grün: Henkel strebt mehr Unternehmenskäufe an

Der Konsumgüterkonzern Henkel will weitere Unternehmen kaufen.

"Wir sind zwar Weltmarktführer im Klebstoffbereich, aber auch dort gibt es noch viele Möglichkeiten", sagte Henkel -Firmenchef Carsten Knobel der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Es gehe dabei vor allem um technologieorientierte Unternehmen. "Mit dem Klebstoffgeschäft sind wir heute schon in allen Regionen vertreten. Manchmal ist es schneller, eine schon vorhandene Technologie zu kaufen, als sie selbst zu entwickeln", so der Manager weiter.

Knobel kritisierte zudem die lange Auseinandersetzung in der Ampelkoalition um den Industriestrompreis. "Wir diskutieren nun schon seit zwei Jahren. Sie sehen doch, dass sich einige Unternehmen in der Zwischenzeit schon entschieden haben, bestimmte Produktionsprozesse zu verlagern", sagte er. "Ich hätte eher damit leben können, wenn man früher entschieden hätte, dass kein Industriestrompreis kommt. Aber so eine endlose Debatte war nicht gut."

Die Henkel-Aktie notiert am Montag im XETRA-Handel zeitweise 1,44 Prozent höher bei 73,26 Euro.

/he/stw

FRANKFURT (dpa-AFX)