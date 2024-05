Henkel vz-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Hold

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Henkel von 70 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Düsseldorfer hätten bei den Gewinnen solide abgeliefert, schrieb Analyst Tom Sykes in seiner am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts. Für eine höhere Bewertung bräuchte es aber bessere Absatzvolumina.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Henkel vz-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:03 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 82,46 EUR. Also weist das Papier noch eine Rückgangsmöglichkeit von 9,05 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wurden über XETRA 58 397 Henkel vz-Aktien umgesetzt. Das Papier gewann seit Jahresanfang 2024 16,1 Prozent. Am 14.08.2024 wird Henkel vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.05.2024 / 08:38 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.