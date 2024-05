Henkel vz-Analyse: So bewertet Deutsche Bank AG die Henkel vz-Aktie

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Henkel nach einer Investorenkonferenz auf "Hold" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Finanzvorstand Marco Swoboda habe seine Zuversicht geäußert, dass der Konsumgüterkonzern erst am Anfang einer kontinuierlichen Leistungssteigerung steht, schrieb Analyst Tom Sykes in einer am Dienstag vorliegenden Studie.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Henkel vz-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Der Henkel vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:16 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 83,52 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 10,20 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Bisher wurden via XETRA 25 421 Henkel vz-Aktien gekauft oder verkauft. Der Anteilsschein kletterte seit Anfang des Jahres 2024 um 17,6 Prozent nach oben. Am 14.08.2024 kalkulieren Experten mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Henkel vz.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2024 / 08:12 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.