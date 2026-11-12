HENSOLDT-Aktie in Rot: Partner Quantum Systems meldet Cyberangriff

Der durch den Ukraine-Krieg bekanntgewordene Drohnenhersteller Quantum Systems ist nach eigenen Angaben Opfer eines Cyberangriffs geworden.

Das in Bayern ansässige Rüstungs-Start-up teilte mit, Ende Oktober 2026 sei ein "Cybersicherheitsvorfall" festgestellt worden.

Nach einem Bericht der "Financial Times" soll die Bundeswehr daher Drohnen des Unternehmens aus dem Verkehr gezogen haben. Sie habe diese Maßnahme vorsorglich ergriffen, nachdem Quantum Systems von dem Vorfall betroffen gewesen sei, schreibt das Blatt. Das Verteidigungsministerium äußerte sich auf Anfrage in Berlin nicht zu dem Medienbericht.

Cyberangriff durch feindliche Akteure aufgedeckt

In der Mitteilung des Drohnenherstellers aus Gilching bei München heißt es weiter, eine sofortige interne Untersuchung habe einen aktiven Cyberangriff durch feindliche Akteure aufgedeckt. Die Bedrohung sei von seinen IT- und Sicherheitsteams in enger und transparenter Zusammenarbeit mit den Behörden "eingedämmt" worden.

Aufgrund der ergriffenen Maßnahmen und der Art des Vorfalls bestehe für Endnutzer und Betreiber kein Risiko beim Betrieb der Systeme. Man habe den Vorfall den zuständigen Behörden gemeldet, er werde derzeit untersucht.

Quantum-Drohnen werden von ukrainischen Streitkräften eingesetzt

Quantum Systems stellt sowohl militärisch als auch zivil nutzbare Drohnen her. Bisher lag der Schwerpunkt auf Aufklärungs- und Überwachungsdrohnen. Ferner sind Über- und Unterwasserdrohnen in der Entwicklung.

Zu den neueren Produkten zählt das unbemannte Aufklärungssystem "Reliant", das große Räume über mehr als zehn Stunden kontinuierlich überwachen kann, senkrecht startet und mit bordeigener KI ausgestattet ist.

Ein weiterer Entwicklungsschwerpunkt ist die "Mosaic" genannte Steuerungssoftware für unbemannte Systeme. Quantum-Drohnen werden von den ukrainischen Streitkräften im Abwehrkrieg gegen Russland eingesetzt.

Die HENSOLDT-Aktie verliert im Tradegate-Handel zeitweise 3,86 Prozent auf 79,28 Euro.

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GILCHING/BERLIN (dpa-AFX)