Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
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28.08.2026 00:57:22
Here's Why Salesforce Stock Soared Today
Shares of Salesforce (NYSE: CRM) surged on Thursday after the cloud-based customer relationship management platform's quarterly results helped to calm investors' fears of a forthcoming "SaaSpocalypse."Image source: Getty Images."This nonsense of this SaaSpocalypse, I think it is time for it to stop," CEO Marc Benioff said during Salesforce's earnings call. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Salesforce
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