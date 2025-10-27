Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|
27.10.2025 10:21:27
Infineon erweitert IPOSIM-Plattform um SPICE-basierte Modellgenerierung für präzisere Systemsimulationen
München, 27. Oktober 2025 Die Infineon Power Simulation Plattform (IPOSIM) der Infineon Technologies AG wird für die Berechnung der Verluste und des thermischen Verhaltens von Leistungsmodulen, Diskreten, Thyristoren und Dioden eingesetzt. Ab sofort beinhaltet IPOSIM ein Tool für SPICE-basierte Modellgenerierung, das den Einfluss der externen Beschaltung und der Betriebsbedingungen, sowie die Wahl des Gate-Treibers in die Systemsimulation einbezieht. Damit liefert das Tool deutlich präzisere Ergebnisse in Bezug auf das statische, dynamische und thermische Bauteilverhalten, unter Berücksichtigung der nichtlinearen Halbleiterphysik der eingesetzten Bauelemente. Das ermöglicht einen fundierten Vergleich von Bauteilen unter verschiedensten Einsatzbedingungen und beschleunigt Designentscheidungen. Entwicklerinnen und Entwickler können ihre Anwendungsumgebung individuell anpassen, um reale Einsatzbedingungen direkt im Workflow abzubilden. So lassen sich der Einsatz der Bauteile in der jeweiligen Anwendung optimieren, die Markteinführungszeit verkürzen und kostenintensive Designiterationen reduzieren. IPOSIM integriert SPICE, um eine Vielzahl von Anwendungen zu unterstützen, bei denen Schaltleistung und thermisches Verhalten entscheidend sind darunter Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge (EVs), Solar, Motorantriebe, Energiespeichersysteme und industrielle Stromversorgungen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Infineon AGmehr Nachrichten
|
09:29
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
28.10.25
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
28.10.25
|Börse Frankfurt: LUS-DAX gibt am Dienstagmittag nach (finanzen.at)
|
28.10.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX verbucht Abschläge (finanzen.at)
|
28.10.25
|Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX mit Gewinnen (finanzen.at)
|
28.10.25
|Freundlicher Handel: TecDAX startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
28.10.25
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX fällt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
28.10.25
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX notiert zum Start des Dienstagshandels im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Infineon AGmehr Analysen
|23.10.25
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|13.10.25
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.10.25
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|03.10.25
|Infineon Buy
|UBS AG
|25.09.25
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.10.25
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|13.10.25
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.10.25
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|03.10.25
|Infineon Buy
|UBS AG
|25.09.25
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.10.25
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|13.10.25
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.10.25
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|03.10.25
|Infineon Buy
|UBS AG
|25.09.25
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.09.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Infineon AG
|34,52
|1,53%
|Infineon Technologies AG (Spons. ADRS)
|34,00
|1,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor US-Zinsentscheid: ATX etwas fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong
Am heimischen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte ein leichtes Plus zu sehen, während der deutsche Aktienmarkt nicht recht vom Fleck kommt. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.