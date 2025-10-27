Infineon Aktie

27.10.2025 10:21:27

Infineon erweitert IPOSIM-Plattform um SPICE-basierte Modellgenerierung für präzisere Systemsimulationen

München, 27. Oktober 2025  Die Infineon Power Simulation Plattform (IPOSIM) der Infineon Technologies AG wird für die Berechnung der Verluste und des thermischen Verhaltens von Leistungsmodulen, Diskreten, Thyristoren und Dioden eingesetzt. Ab sofort beinhaltet IPOSIM ein Tool für SPICE-basierte Modellgenerierung, das den Einfluss der externen Beschaltung und der Betriebsbedingungen, sowie die Wahl des Gate-Treibers in die Systemsimulation einbezieht. Damit liefert das Tool deutlich präzisere Ergebnisse in Bezug auf das statische, dynamische und thermische Bauteilverhalten, unter Berücksichtigung der nichtlinearen Halbleiterphysik der eingesetzten Bauelemente. Das ermöglicht einen fundierten Vergleich von Bauteilen unter verschiedensten Einsatzbedingungen und beschleunigt Designentscheidungen. Entwicklerinnen und Entwickler können ihre Anwendungsumgebung individuell anpassen, um reale Einsatzbedingungen direkt im Workflow abzubilden. So lassen sich der Einsatz der Bauteile in der jeweiligen Anwendung optimieren, die Markteinführungszeit verkürzen und kostenintensive Designiterationen reduzieren. IPOSIM integriert SPICE, um eine Vielzahl von Anwendungen zu unterstützen, bei denen Schaltleistung und thermisches Verhalten entscheidend sind  darunter Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge (EVs), Solar, Motorantriebe, Energiespeichersysteme und industrielle Stromversorgungen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
