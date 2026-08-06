NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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06.08.2026 23:00:00
Insiders Are Quietly Loading Up on This Nvidia-Backed Artificial Intelligence (AI) Stock
When senior leaders at Nokia (NYSE: NOK) start writing six-figure checks for their own stock, I pay attention. Over the past few months, a handful of Nokia executives and board members have quietly accumulated tens of thousands of shares, even as the stock has already enjoyed a strong run on the back of its artificial intelligence ambitions. Given who sits on the other side of those AI plans -- Nvidia (NASDAQ: NVDA) with a billion-dollar strategic investment -- this feels more like a deliberate bet than a casual perk.In late May, Nokia disclosed that Victoria Hanrahan, chief of staff to the CEO, bought 44,682 Nokia shares in two New York Stock Exchange transactions at an average price of about $15.81 per share, a purchase worth just over $700,000. Then, on July 24, the company filed a managers' transaction report showing three more insiders buying: senior manager Patrik Hammarén acquired 43,293 shares in Helsinki at around 8.44 euros, board member Timo Ihamuotila picked up 60,000 shares across multiple European venues at roughly 8.45 euros, and senior manager Pallavi Mahajan bought 62,000 shares on the NYSE at about $9.55. These are not token purchases. They are meaningful personal commitments at prices that reflect the new, AI-focused Nokia rather than a turnaround bargain.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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