Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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30.10.2026 16:47:01
Intel: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its Q3 2026 earnings call, held on Oct. 29, 2026, Intel (NASDAQ:INTC) announced $16.5 billion in revenue, driven by growth in its Data Center and AI division. High demand for server central processing units, or CPUs, offers long-term growth potential even as memory shortages weigh on client personal computer sales. Three things management said stand out.
Artificial intelligence infrastructure requires significant computing power, driving rapid growth for server central processing units across enterprise and cloud platforms. Management expects this expansion to dramatically increase the total addressable market (TAM) over the next five years.
Elevated memory prices and limited corporate information technology budgets are pressuring personal computer manufacturing partners to reduce component inventory. Management projects unit volume declines through 2026 until industrywide component supply normalizes.
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Nachrichten zu Intel Corp.
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30.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: Zum Ende des Freitagshandels deutlicher Rückschlag für den NASDAQ 100 (finanzen.at)
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30.10.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
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30.10.26
|Freitagshandel in New York: S&P 500 fällt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
|
30.10.26
|AKTIEN IM FOKUS 2: Intel und Amazon verschärfen KI-Sorgen der Anleger (dpa-AFX)
|
30.10.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 bricht ein (finanzen.at)
|
30.10.26
|Börse New York: NASDAQ Composite fällt am Nachmittag deutlich (finanzen.at)
|
30.10.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 sackt ab (finanzen.at)
|
30.10.26
|Verluste in New York: So steht der NASDAQ Composite mittags (finanzen.at)
Analysen zu Intel Corp.
|30.10.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.26
|Intel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.26
|Intel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.26
|Intel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|30 400,00
|-4,16%
|Intel Corp.
|58,41
|-15,64%
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