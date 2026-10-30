LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Intel von 100 auf 75 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Ausblick auf das vierte Quartal sei überraschend schwach, schrieb Tom O'Malley am Freitag in der Nachbetrachtung des Berichts über das dritte Quartal. Das Umfeld im PC-Bereich habe sich in den vergangenen Wochen massiv verschlechtert. Gleichzeitig werde die starke Nachfrage im Bereich KI-Rechenzentren von Engpässen bei Substraten gebremst. O'Malley bleibt an der Seitenlinie, die Anlagestory müsse sich wieder beweisen./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 10:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 10:50 / GMT





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