Intel Aktie
|61,18EUR
|-8,06EUR
|-11,64%
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
Intel Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Intel von 150 auf 100 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Servergeschäft laufe sehr stark, aber die Schwäche im PC-Bereich dürfte ein Rückschlag für die Aktien sein, schrieb James Schneider in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung des Quartalsberichts. Er rechnet mit einer massiven Kurskorrektur nach dem schwachen Ausblick./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 21:50 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intel Corp. Neutral
|
Unternehmen:
Intel Corp.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
$ 100,00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 92,07
|
Abst. Kursziel*:
8,61%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 92,07
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,61%
|
Analyst Name::
James Schneider
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Intel Corp.
|
11:55
|ROUNDUP 2: Intel enttäuscht mit Prognose - Aktie unter Druck (dpa-AFX)
|
06:34
|ROUNDUP: Intel enttäuscht mit Prognose - Aktie bricht nachbörslich ein (dpa-AFX)
|
29.10.26
|FirstFT: Intel stock drops 16% as it forecasts weaker chip sales (Financial Times)
|
29.10.26
|Intel-Prognose enttäuscht Börse - Aktie bricht ein (dpa-AFX)
|
29.10.26
|Intel shares fall 22% as weak sales outlook dents turnaround (Financial Times)
|
28.10.26
|Ausblick: Intel veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
27.10.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
Analysen zu Intel Corp.
|06:45
|Intel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:35
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|19.10.26
|Intel Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|06:45
|Intel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:35
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|19.10.26
|Intel Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|06:45
|Intel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:35
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|19.10.26
|Intel Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Intel Corp.
|61,95
|-10,53%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:12
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:06
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|13:05
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|12:58
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|12:55
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|12:55
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|12:52
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|12:51
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|12:50
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|12:46
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|12:44
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:43
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|12:42
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|12:39
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:31
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|12:28
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:27
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:26
|AB InBev Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:25
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:25
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:24
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|12:24
|Shell Neutral
|UBS AG
|12:24
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|12:23
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|12:20
|Renault Sell
|UBS AG
|12:16
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|12:15
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:14
|AIXTRON Halten
|DZ BANK
|11:40
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|11:32
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|11:06
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|11:00
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|10:59
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|10:58
|ING Group Buy
|UBS AG
|10:42
|OMV kaufen
|UBS AG
|10:37
|Amazon Buy
|UBS AG
|10:36
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|10:35
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|10:34
|LPKF Laser & Electronics Buy
|Warburg Research
|10:33
|BP Buy
|UBS AG
|10:32
|BP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:32
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|10:31
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|10:28
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|10:20
|DO buy
|UBS AG
|10:14
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|10:14
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|10:13
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|09:58
|Linde Outperform
|Bernstein Research