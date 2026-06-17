Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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17.06.2026 14:35:39
Intel Stock Gains As 18A-P Semiconductor Node Enters Risk Production
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Nachrichten zu Intel Corp.
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16:01
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
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16:01
|Keine Impulse: S&P 500 zum Handelsstart antriebslos (finanzen.at)
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16:01
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 beginnt Handel im Plus (finanzen.at)
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16.06.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
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16.06.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite sackt zum Handelsende ab (finanzen.at)
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16.06.26
|NYSE-Handel S&P 500 schwächelt letztendlich (finanzen.at)
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16.06.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich am Dienstagnachmittag leichter (finanzen.at)
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16.06.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 in der Verlustzone (finanzen.at)