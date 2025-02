Investment-Note für Airbus SE (ex EADS)-Aktie: Neue Analyse von UBS AG

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 140 Euro auf "Neutral" belassen. Fünf Prozent der Maschinen für US-Betreiber seien in den Jahren 2022 bis 2024 in Kanada zusammengebaut worden, keine in Mexiko, schrieb Analyst Ian Douglas-Pennant am Montag anlässlich der neuen US-Zölle. Allerdings stammten eine Reihe von Flugzeugstrukturen aus dem mittelamerikanischen Land. Insgesamt sei Airbus nun weniger betroffen als von den Zöllen in der ersten Amtszeit Trumps, so der Experte.

Aktienbewertung im Detail: Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:18 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 165,14 EUR abwärts. Also weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 15,22 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 142 086 Stück gehandelt. Die Aktie kletterte seit Jahresanfang 2025 um 6,9 Prozent aufwärts. Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.02.2025 veröffentlicht.

