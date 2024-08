Investment-Tipp BMW-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BMW von 120 auf 115 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebniskennziffern des Autobauers zum zweiten Quartal seien einen Tick hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Negativ aufgefallen sei vor allem die schlechtere Preisgestaltung.

Aktienauswertung: Die BMW-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die BMW-Aktie notierte um 10:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 82,88 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 38,75 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 199 981 BMW-Aktien. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2024 um 12,7 Prozent nach unten. BMW dürfte die Quartalsergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 präsentieren.

