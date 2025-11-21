IONOS Aktie

In Millionenhöhe 21.11.2025 18:04:39

IONOS-Aktie legt zu: Unternehmen plant Aktienrückkauf zur Bedienung von Mitarbeiterbeteiligungen

IONOS-Aktie legt zu: Unternehmen plant Aktienrückkauf zur Bedienung von Mitarbeiterbeteiligungen

IONOS hat ein Aktienrückkaufprogramm beschlossen.

So sollen bis zu 2 Millionen Papiere für bis zu 60 Millionen Euro zurückgekauft werden, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Dies entspreche etwa 1,4 Prozent des Grundkapitals. Das Programm soll längstens bis zum 30. April 2026 laufen. Der Rückkauf erfolge unter anderem zur Bedienung von Ansprüchen aus Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen, könne aber grundsätzlich für alle in der Hauptversammlungsermächtigung genannten Zwecke verwendet werden, so IONOS.

Die Aktie legt nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate zeitweise um 3,59 Prozent auf 27,40 Euro zu.

/nas/he

KARLSRUHE/BERLIN (dpa-AFX)

20.11.25 IONOS Kaufen DZ BANK
18.11.25 IONOS Buy Deutsche Bank AG
12.11.25 IONOS Buy UBS AG
12.11.25 IONOS Buy Deutsche Bank AG
11.11.25 IONOS Overweight JP Morgan Chase & Co.
Sorge um ausbleibende US-Leitzinssenkung: ATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen zum Handelsende im Plus -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Am heimischen Aktienmarkt waren am Freitag Verluste zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt kämpfte ebenso mit Abgaben. Die Wall Street verzeichnete Gewinne. In Fernost sind am Freitag teils deutliche Abschläge zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

