IONOS Aktie
WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1
|In Millionenhöhe
|
21.11.2025 18:04:39
IONOS-Aktie legt zu: Unternehmen plant Aktienrückkauf zur Bedienung von Mitarbeiterbeteiligungen
So sollen bis zu 2 Millionen Papiere für bis zu 60 Millionen Euro zurückgekauft werden, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Dies entspreche etwa 1,4 Prozent des Grundkapitals. Das Programm soll längstens bis zum 30. April 2026 laufen. Der Rückkauf erfolge unter anderem zur Bedienung von Ansprüchen aus Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen, könne aber grundsätzlich für alle in der Hauptversammlungsermächtigung genannten Zwecke verwendet werden, so IONOS.
Die Aktie legt nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate zeitweise um 3,59 Prozent auf 27,40 Euro zu.
/nas/he
KARLSRUHE/BERLIN (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Nachrichten zu IONOSmehr Nachrichten
|
17:47
|EQS-Adhoc: IONOS Group SE decides to launch share buyback program (EQS Group)
|
17:47
|EQS-Adhoc: IONOS Group SE beschließt Aktienrückkaufprogramm (EQS Group)
|
20.11.25
|Handel in Frankfurt: MDAX fällt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
20.11.25
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX notiert schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
20.11.25
|TecDAX-Papier IONOS-Aktie: So viel hätte eine Investition in IONOS von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
19.11.25
|XETRA-Handel: TecDAX zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
19.11.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX im Aufwind (finanzen.at)
|
19.11.25
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.at)
Analysen zu IONOSmehr Analysen
|20.11.25
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|18.11.25
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|IONOS Buy
|UBS AG
|12.11.25
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|18.11.25
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|IONOS Buy
|UBS AG
|12.11.25
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|18.11.25
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|IONOS Buy
|UBS AG
|12.11.25
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|IONOS
|27,15
|2,65%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSorge um ausbleibende US-Leitzinssenkung: ATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen zum Handelsende im Plus -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Am heimischen Aktienmarkt waren am Freitag Verluste zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt kämpfte ebenso mit Abgaben. Die Wall Street verzeichnete Gewinne. In Fernost sind am Freitag teils deutliche Abschläge zu sehen.