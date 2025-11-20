TecDAX-Papier IONOS-Aktie: So viel hätte eine Investition in IONOS von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in IONOS-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das IONOS-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die IONOS-Anteile bei 22,50 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das IONOS-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,444 IONOS-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des IONOS-Papiers auf 26,60 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 118,22 EUR wert. Damit wäre die Investition um 18,22 Prozent gestiegen.

Zuletzt verbuchte IONOS einen Börsenwert von 3,60 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der IONOS-Papiere fand am 08.02.2023 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des IONOS-Papiers lag beim Börsengang bei 18,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at