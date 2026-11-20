Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
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20.11.2026 23:05:00
Is Coca-Cola a Millionaire-Maker Stock?
Few businesses exemplify American business success more than Coca-Cola (NYSE: KO). Since its founding in the late 19th century, the multinational beverage maker has expanded globally to serve billions and become one of the world's most recognized brands. Investors have profited substantially along the way, and this shows little sign of stopping.
Over the last 12 months alone, shares have jumped by an impressive 35%, substantially outpacing the S&P 500's return of just 8% over the same time frame. This is a big deal for a company that is already large and mature. Let's dig deeper into the pros and cons of Coca-Cola to decide if the company still has millionaire-maker potential.
To understand Coca-Cola's appeal, it can pay to listen to the philosophy of one of its biggest backers, Warren Buffett. His Berkshire Hathaway portfolio owns a whopping $38.4 billion worth of Coca-Cola stock, making it his third-largest bet behind American Express and Apple.
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Nachrichten zu Coca-Cola Co.
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20.11.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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20.11.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones verliert nachmittags (finanzen.at)
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20.11.26
|Sprite: Coca-Cola ruft falsch befüllte Limonadendosen zurück (Spiegel Online)
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19.11.26
|Börse New York: Dow Jones zeigt sich am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.at)
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19.11.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones klettert zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
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17.11.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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16.11.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Ende des Montagshandels schwächer (finanzen.at)
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16.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones leichter (finanzen.at)
Analysen zu Coca-Cola Co.
|13.11.26
|Coca-Cola Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.26
|Coca-Cola Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.26
|Coca-Cola Market-Perform
|Bernstein Research
|29.04.26
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Coca-Cola Co.
|88,26
|0,54%
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