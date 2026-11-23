Micron Technology Aktie
WKN: 869020 / ISIN: US5951121038
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23.11.2026 19:52:01
Is Micron Technology Stock a Buy at $700?
The stock market has been volatile in recent weeks, with many tech stocks putting shareholders on a roller-coaster ride. Micron Technology (NASDAQ:MU), which once traded at over $1,200 at its peak, recently fell below $600. But with Nvidia announcing the reinstatement of Jensen Huang as CEO on Monday, that has sparked a rally in the markets, and Micron has gone along for the ride.
Now back up to around $700, Micron's stock looks set to head higher again. Is it a buy right now?
Image source: Micron.
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