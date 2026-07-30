Microsoft Aktie

Microsoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

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30.07.2026 03:12:01

Is Microsoft a Buy After Its Latest Earnings Report?

After the market closed on Wednesday, tech giant and AI hyperscaler Microsoft (NASDAQ:MSFT) reported better-than-expected Q4 2026 earnings for the period ending June 30.Revenue and operating income were both up 18% year-over-year (YoY) to $90 billion and $40.6 billion, respectively. Revenue beat the consensus expectation of $87.6 billion. Given this impressive performance, is Microsoft’s stock a buy?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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