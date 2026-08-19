NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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19.08.2026 21:05:00
Is Nvidia Engaging in Circular Financing? Some Think So.
Nvidia (NASDAQ: NVDA) has been making some interesting investments lately, a few of which should be concerning for investors, if not outright red flags.The AI chip giant just announced it was making a $105 billion investment to support the development of an enormous data center in Ohio that will be leased by OpenAI, the company behind ChatGPT.OpenAI is a major customer of Nvidia, so the deal will presumably help it continue to purchase Nvidia's expensive graphics processing units and systems.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
19.08.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite schlussendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
19.08.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 legt zum Ende des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
19.08.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
19.08.26
|Börse New York: Dow Jones schlussendlich stärker (finanzen.at)
|
19.08.26
|Freundlicher Handel in New York: So entwickelt sich der Dow Jones am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
19.08.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
19.08.26
|Handel in New York: S&P 500 am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
19.08.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|11.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|03.08.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|29.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|03.08.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|29.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|03.08.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|29.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|185,50
|-0,25%