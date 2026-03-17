Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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17.03.2026 03:05:00
Is Tesla a Recession-Proof Stock?
Investors often search for companies that can withstand economic downturns with minimal damage. These so-called recession-proof businesses typically sell essential products or services -- things consumers continue buying regardless of economic conditions.At first glance, Tesla (NASDAQ: TSLA) might not seem to fit that description. The company sells cars, and the auto industry has historically been one of the most cyclical sectors in the global economy. During recessions, consumers often delay large purchases, such as vehicles.So does that mean Tesla is especially vulnerable during economic downturns?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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