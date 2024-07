IT-Störung trifft auch Tui - Bisher aber keine Flugausfälle

HANNOVER (dpa-AFX) - Die weltweite Computerstörung wirkt sich auch auf den Reisekonzern TUI und die Flugtochter Tuifly aus. Bisher gebe es aber keine Flugausfälle, sagte ein Sprecher der dpa. Zu konkreten Auswirkungen lasse sich noch nichts sagen.

Tui sei sowohl direkt als auch indirekt betroffen, also in der eigenen IT und zusätzlich durch die Ausfälle an Airports, die man anfliege. "Wir sind da dran und versuchen, die Folgen zu minieren", so der Sprecher. Die Konzern-IT arbeite mit Hochdruck daran, IT-Prozesse, die wegen der Störung nicht liefen, zu umgehen./fjo/DP/mis