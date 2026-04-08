Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
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08.04.2026 19:30:39
Jeff Shell Steps Down as President of Paramount
Mr. Shell, the former C.E.O. of NBCUniversal, is leaving after becoming entangled in a legal battle with a professional gambler, R.J. Cipriani.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
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Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
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|UBS AG
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.04.26
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|08.04.26
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|Jefferies & Company Inc.
|08.04.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.04.26
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|02.04.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|08.04.26
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